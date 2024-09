"Non serve che ti metti troppe pressioni, i gol arriveranno". Christian Vieri era stato facile profeta domenica scorsa, nell'immediato post-partita del derby, parlando del momento no in zona realizzativa di Lautaro Martinez. Che oggi pomeriggio, a Udine, si è sbloccato segnando una doppietta decisiva. Due reti che gli consentono di portarsi a quota 105 firme con la maglia nerazzurra in Serie A, due in più di quelle apposte sul tabellino marcatori proprio da Bobo.

