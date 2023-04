Ad accomunare Hakan Calhanoglu e Roger Schmidt, avversari domani sera a San Siro in occasione di Inter-Benfica, è il passato al Bayer Leverkusen. Club dove il giocatore nerazzurro arrivò nel 2018 dopo un addio alquanto turbolento all'Amburgo, dove se ne andò dopo aver rotto con club e tifosi. Con le Aspirine invece fu tutta un'altra musica, come racconta alla Gazzetta dello Sport Sebastian Boenisch, ex Bayer oggi intermediario: "Questi problemi avrebbero potuto metterlo in cattiva luce, invece si è presentato benissimo. Era molto giovane, ma era già un grande giocatore. Soprattutto, era un bravo ragazzo. E un grande ballerino, soprattutto di R&B! Lui e Schmidt vevano un ottimo rapporto. Non li ho mai visti discutere, c'era grande rispetto. Calha giocava bene, segnava e faceva assist. Oltre a essere bravissimo sui calci piazzati: avevamo molta gente brava di testa. Sono orgoglioso di vedere Hakan giocare all'Inter e a questi livelli. Per me è tra i 20 centrocampisti più forti d'Europa".