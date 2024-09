È Yann Bisseck il giocatore dell'Inter che, insieme all'allenatore Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria ottenuta in casa dell'Udinese anche in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto era importante questa vittoria dopo il derby?

"Non è mai facile dopo che perdi un big match, specie quando perdi contro un avversario così importante. Ma credo che però non bisogna pensarci troppo, eravamo arrabbiati ma ci siamo messi a lavorare, tutti focalizzati su quello. Volevamo venire a vincere questa gara. l’Udinese era un avversario difficile da superare, sapevamo che non sarebbe stato facile. Abbiamo fatto una buona gara, specie nel primo tempo. Abbiamo portato a casa tre punti per andare avanti e va bene così".

C’è qualcosa da aggiustare dal punto di visto difensivo?

"Onestamente penso che l'anno scorso è stato talmente bello che non penso sia corretto definirlo la norma. Perché l'anno scorso abbiamo giocato in maniera eccezionale. Ci sono situazioni che in campo possono capitare, ad esempio sul secondo gol dove la palla è passata tra tante gambe".

Cosa ti aspetti dalla tua stagione e che giudizio ti dai finora?

"Io voglio giocare il più possibile, ovviamente non è facile perché ho dei top player davanti a me nel mio ruolo. Ma mi alleno e scendo in campo per dimostrare il mio valore".

Sui duelli aerei di oggi con giocatori così alti, non così frequenti in Serie A.

"Ho giocato in Serie A con tanti ragazzi molto alti, ma anche noi abbiamo giocatori con un fisico imponente. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, e credo che se aggiustiamo alcuni errori possiamo giocare una stagione davvero buona".

