"Come ho segnato? Solo Dio lo sa". Esordisce così Yann Bisseck a Inter TV con tanto di sorrisone sulle labbra e un italiano quasi perfetto. "Penso che il mio stop è stato top, poi mi sono girato bene e dopo ho avuto un po' di fortuna, ma sono molto contento di aver fatto un gol e per la vittoria".

Rinnovo arrivato e il mister ti dà sempre più fiducia. Cose che ti spronano a fare meglio?

"Sì, è così. Quando il mister ti dà fiducia ti regala emozioni belle. Sono felice di essere qui e spero che avremo tanto, tanto successo per il futuro".

Hai buone qualità anche in fase offensiva. Il mister ti dà fiducia anche per questo.

"Sì, penso di sì. Mi dà la fiducia per andare in avanti alla ricerca del gol, ma questo fa anche parte del mio gioco e provo sempre ad essere pericoloso e a fare gol, perciò oggi sono felice che oggi è andata bene".

Ti trovi bene a cambiare così spesso ruolo in partita?

"Per me non fa alcuna differenza. Io voglio solo giocare, che sia a tre o a quattro poco mi cambia. In Germania ho sempre giocato a quattro, se il mister vuole cambiare, per me non c'è problema".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!