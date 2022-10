Come accennato anche in conferenza stampa, il bilancio 2021-2022 dell'Inter ha dovuto fare i conti, oltre che con le difficoltà legate alla situazione economica post-covid, anche con la svalutazione del contratto di Christian Eriksen, risolto nel dicembre 2021. Il documento informativo del bilancio approvato questa mattina illustra le cifre, che indicano svalutazioni complessive per 16,556 milioni: non solo relative alla fine del contratto col danese, dovuta alla condizione fisica post-infortunio e all'obbligata inibizione d'idoneità sportiva all’attività agonistica, quantomeno in Italia, ma anche alle risoluzioni dei contratti con i calciatori Arturo Vidal e Alexis Sanchez, i cui contratti economici sono stati risolti rispettivamente nel corso del mese di luglio e agosto 2022. I crediti invece ricevuti dall'UEFA altri al 30 giugno 2022 ammontano a 3,482 milioni di euro (73 milioni al 30 giugno 2022) e "si riferiscono principalmente all’indennizzo previsto per il calciatore Christian Eriksen per la stagione 2021/22". Risarcimento partito dall'Uefa, in quanto organizzatore dell’evento nel corso del quale il danese ha patito l’infortunio.