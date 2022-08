Da oggi sono in vendita i biglietti per assistere a Inter-Torino, terzo impegno casalingo stagionale della squadra di Simone Inzaghi, valido per la sesta giornata di Serie A. I tifosi, che hanno già risposto 'presente' per le gare con Spezia e Cremonese (previsti oltre 60mila spettatori), possono già prenotare un posto per assistere dal vivo al match di San Siro che si giocherà nel secondo week end di settembre (data e ora da confermare), con prezzi a partire da 10€ (terzo anello verde).