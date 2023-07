"La vita è fatta di scelte. E Lukaku una scelta l'ha fatta. Non c'è modo di recuperare quanto accaduto, non vedo questa possibilità". Beppe Bergomi è drastico: la storia tra l'Inter e il belga è finita per sempre.

"Romelu ha avuto un abboccamento di mercato con il Milan e la Juventus, proprio mentre l'Inter trattava con il Chelsea per farlo restare: è una strada che ha voluto prendere, l'ha fatto evidentemente ragionandoci su, poi però è giusto assumersi anche le conseguenze di tutto - spiega lo Zio alla Gazzetta dello Sport -. Ho sempre difeso Lukaku, l'ho sempre considerato dominante in Serie A, e allora dal mio punto di vista il tradimento è ancora maggiore. Indifendibile. Giusto che ora pensi alla sua carriera, con maglie diverse da quella nerazzurra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!