Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex nerazzurro Giuseppe Bergomi analizza così la cavalcata Tricolore dell'Inter: "Quale è stata la partita decisiva? Io non riesco a individuare una sola partita, dico la verità. Conosco bene Simone, alleno l’Accademia Inter che è un centro di formazione e spesso lo incontro quando porta il figlio. Ho parlato con lui, conosco il lavoro che c’è stato dietro per costruire questa squadra. I ragazzi sono cresciuti tantissimo, forse se devo scegliere una partita dico il derby vinto all'andata per 5-1. Da lì è cambiato qualcosa ed è iniziata una cavalcata incredibile, non hanno più sbagliato".

Gli viene poi chiesto come migliorare la rosa: "Se riescono a trattenere tutti i big io andrei su un attaccante giovane che possa completare il reparto. Servirebbe un giocatore con una fisicità diversa a centrocampo dove sono tutti ex numeri 10".

