Presente come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi commenta così il momento vissuto dall'Inter a due giorni dal big match sul campo del Porto: "Su Inzaghi penso che mai come quest'anno abbiamo criticato in generale gli allenatori: Conte, Galtier, Italiano, Allegri… Quest'anno solo Spalletti non è mai entrato nella critica e pochi altri. Io penso che siccome conosco bene l'ambiente dell'Inter a volte si innesca una spirale di negatività che trascina tutti, una sorta di calamita. L'Inter non ha bisogno di questo, è iniziato già quest'estate col caso Skriniar, ma è il momento di lasciarsi tutto alle spalle. Ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere, ha fatto bene in Champions, ha vinto una Coppa. È il momento in cui queste incomprensioni vanno tenute da parte. Poi magari tra tre mesi se ne riparla, ora si deve ritrovare quel senso di appartenenza forte".