Juventus-Inter "dirà tantissimo" per il campionato, anche se "molto dipenderà dalla partita del Napoli". Lo sostiene Beppe Bergomi , intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport dopo la serata di Europa e Conference League.

"Se il Napoli vince anche a Bergamo, allora un pareggio dell’Inter a Torino - che in genere lo puoi anche ritenere un buon risultato - allontanerebbe tantissimo l'obiettivo scudetto, perché il Napoli farebbe una fuga - dice lo Zio -. Voglio aspettare, però è una partita emotivamente sempre molto difficile. Anche nei momenti migliori, quando l’Inter va a Torino, fa fatica. L’anno scorso ha vinto una partita che l’ha fatta ripartire, non giocata bene ma vinta. L’aspetto emotivo conterà molto: io vedo una Juventus in crescita e un’Inter che sta bene".