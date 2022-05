Il Milan ospita l'Atalanta, l'Inter fa tappa a Cagliari. E Beppe Bergomi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, analizza la lotta Scudetto a due giornate dalla fine del campionato.

Ha detto: Milan 80% e Inter 20%. Conferma, Bergomi?

"Oggi dico 75% e 25%: un 5% in più all’Inter dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma, al contrario di qualche tempo fa, oggi si può dire che è il Milan ad avere il calendario migliore: gli ostacoli “giusti” li ha alla fine. Può andare in difficoltà con squadre come Udinese, Torino, Verona, meno con avversarie come la Lazio, e l’Atalanta, che cercano di giocare e ti lasciano spazi. E il Milan negli spazi si diverte".

Altri motivi per credere a quel 25%?

"La storia dice che non si può dare nulla per scontato, neanche i finali più scontati: il mio primo anno da telecronista ero a Perugia quando per la Juve sembrava tutto già scritto. L’Inter può affidarsi a questo, ma pensando che deve fare sei punti".

E lei fa capire che già con il Cagliari non sarà facile, giusto?

"Quando si lotta per sopravvivere ci si aggrappa a tante cose e il Cagliari in più ha dei valori: ha sbagliato stagione, non doveva trovarsi lì".

Poi, all’ultima, peggio il Sassuolo o la Samp in casa?

"La Samp credo sarà già salva: peggio il Sassuolo. Puoi batterlo 5-0, ma se trova la giornata giusta, gioca molto bene a calcio. E negli ultimi anni nessuno regala più nulla".

L’Inter giocherà dopo il Milan: vantaggio o svantaggio?

"Questo fattore a due giornate dalla fine non ha più peso specifico. Le cose cambiano per l’Inter solo se il Milan non dovesse vincere: se batte l’Atalanta, deve battere il Cagliari e stop".