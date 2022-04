Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel post serata di Europa e Conference League, Beppe Bergomi analizza il momento attraversato dall'Inter e da Edin Dzeko , tornato al gol nell'ultimo impegno di San Siro contro il Verona: " Dzeko è in ripresa come è in ripresa l’Inter , che ha fatto un buona partita e soprattutto un buon primo tempo col Verona: sembrava quella di qualche mese fa - sottolinea l'ex difensore -. Però ha affrontato un avversario che ha concesso e che ha accettato l’uno contro uno, dove poi i nerazzurri hanno avuto la meglio. Il banco di prova sarà contro lo Spezia ".

Lo Zio torna poi indietro ai tempi in cui ha giocato con Ronaldo il Fenomeno, negli ultimi giorni protagonista di una lunga intervista con Alex Del Piero: "Quello che ho visto fare a lui con la tecnica in velocità non l’ho vista fare a nessun altro calciatore. Ho avuto la fortuna di giocare due anni con lui, specialmente il primo è stato un giocatore incredibile. Si abusa spesso della parola ‘fenomeno’ ma lui era un davvero fenomeno, un fuoriclasse del calcio in assoluto".