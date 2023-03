Direttamente dal prato di San Siro, dove questa sera è stato ospite a un evento, Beppe Bergomi ha commentato per Gazzetta TV gli incroci delle italiane nei quarti di finale di Champions: "E' difficile fare pronostici, l'Inter se la gioca col Benfica che è una squadra forte e allenata bene - le parole dello Zio -. I portoghesi hanno dei ritmi elevatissimi e giocatori veloci in attacco; hanno eliminato la Juve e pareggiato col PSG nei gironi. I nerazzurri possono passare il turno. Anche Milan-Napoli non è scontata, le cose in Champions cambiano".