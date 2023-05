"La svolta della stagione è arrivata con il coinvolgimento di tutti all'interno delle rotazioni". Ne è convinto Beppe Bergomi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare del momento d'oro dell'Inter. "Aver recuperato giocatori fondamentali come Lukaku e Brozovic ha allungato le risorse in uscita dalla panchina e qualcuno che aveva tirato la carretta a lungo è riuscito a rifiatare e a ritrovare la forma".

"Inzaghi è stato bravo a fare delle scelte a volte anche rischiose, cambiando sei o sette elementi da una partita all'altra e gestendo alla grande tutti gli impegni. Dovesse arrivare in finale, l'Inter a Istanbul non andrebbe a fare la vittima sacrificale: in gara secca, questa squadra non teme nessuno".

