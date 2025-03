Beppe Bergomi ha ben chiaro come potrebbe svolgersi la sceneggiatura tattica della doppia sfida tra Bayern Monaco e Inter ai quarti di finale di Champions League: “Il Bayern è più forte nell’uno contro uno e giocherà molto in verticale. L’Inter avrà voglia di tenere la palla e le servirà coraggio per attaccare alto l'avversario", le parole a Sport1 dello Zio. Che non si è voluto sbilanciare con un pronostico: "Mi aspetto una partita molto equilibrata, entrambe le squadre sono veramente sullo stesso livello".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!