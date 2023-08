Durante la trasmissione Sky Calcio Club si continua a parlare dell’attacco interista. Giuseppe Bergomi alla domanda su Marko Arnautovic non ha dubbi: "A me non dispiace. Basti vedere i due anni fatti a Bologna. Non lo ricordavo così. All’Europeo ha messo in difficoltà i nostri difensori che erano Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo. È un attaccante fisico e ha tecnica. Non era facile sostituire Lukaku e Dzeko".

Poi arrivano da tutti i presenti in studio anche parole dolci e di incoraggiamento anche per Thuram, ad aprire le danze è Beppe Bergomi: "Su Thuram ha fatto bene a insistere Inzaghi. È abituato a giocare sull’esterno anche se l’anno scorso ha fatto la punta centrale. Deve continuare a giocare". Della stessa opinione anche Luca Marchegiani che si è complimentato per la partita fatta contro il Monza. Come partner di Lautaro, però, Di Canio ha le idee chiare: "Per caratteristiche specifiche il più adatto è Arnautovic".

Daniele Luongo