La Repubblica propone oggi le parole di Berchmans Rivera, investment manager di Arcano Partners, che ha acquistato obbligazioni nel bond Inter e che così commenta il cambio di proprietà all'interno del club nerazzurro. "Vediamo il cambio di proprietà come una sfida fondamentale per la situazione creditizia sottostante. La clausola di cambio di controllo non sembra scatterà a meno che non si verifichi un declassamento del rating, possibile ma improbabile. Continuiamo a monitorare la situazione, ma rimaniamo soddisfatti del valore dell’obbligazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!