Intervistato da Repubblica, l'allenatore spagnolo Rafa Benitez parla così della lotta Scudetto in Serie A: "Non voglio passare per menagramo, evito di esprimermi - ha esordito -. Di certo il Napoli ha quello che serve: entusiasmo, qualità, approccio. E la sosta mondiale potrebbe giovarle. Il Milan ha fatto un grande lavoro. La Juve non va mai data per vinta. L'Inter è bene attrezzata. Ma l'unica vera rivale del Napoli è il Napoli".