Domani sera, a San Siro contro l'Inter, il Benfica giocherà senza il supporto dei suoi tifosi. Come ricorda A Bola, la UEFA, infatti, a maggio ha posto il divieto alla vendita dei biglietti per la prima trasferta di questa stagione nelle competizioni europee delle Aguias per il comportamento scorretto tenuto dai suoi supporter nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, proprio contro i nerazzurri, del 19 aprile scorso. Durante quella partita ci furono lanci di torce e fumogeni dal terzo blu contro i tifosi di casa sistemati nell'anello sottostante.

A suo tempo, il Benfica si scusò con l'Inter scrivendo una lettera in cui condannava quegli episodi definendoli "non conformi ai valori e ai principi del club".