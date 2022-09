Intervenuto oggi ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha analizzato la situazione finanziaria in casa Inter a poche ore dal CdA: "L’Inter da circa un anno e mezzo è sul mercato, Suning cerca in prima battuta un partner finanziario, ma quando sei sul mercato tutto può succedere e quindi ci può essere anche una cessione, anche se la richiesta da un miliardo e due è alta. Il bilancio del 2022 mostrerà una perdita di 120-130 milioni di euro, ovvero circa la metà della perdita dell’anno scorso. La notizia positiva è che ci sarà un aumento di capitale da parte della proprietà, che andrà a coprire le perdite. Questo è importante per dare serenità all’ambiente e all’Inter e per dare continuità in un momento in cui sono tante le indiscrezioni che si rincorrono", ha concluso.