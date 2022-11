Tutto come previsto: Romelu Lukaku salterà le prime due partite del girone dei Mondiali. L'attaccante dell'Inter si sta ancora allenando a parte e - come riferito da AFP - non sarà a disposizione del c.t. Martinez per i match con Canada (23 novembre) e Marocco (27 novembre). L'obiettivo è quello di tornare nella lista dei convocati per il terzo match del Gruppo F, quello contro la Croazia di Brozovic (1° dicembre)