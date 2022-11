Romelu Lukaku scalpita. Al di là della legittima prudenza del ct della Nazionale belga Roberto Martinez, l'attaccante dell'Inter non vede l'ora di tornare in campo per aiutare i compagni in questo Mondiale e sul proprio profilo Instagram fa sapere a tutti i suoi follower di essere impegnato anche nel lavoro extra che gli permetta di poter tornare a disposizione quanto prima.