"Se ci sarà mai un altro Moratti alla guida dell'Inter dopo mio papà Angelo e mio fratello Massimo? Chissà, i miei nipoti hanno tanti figli, in futuro vedremo, la passione per i colori nerazzurri è sempre forte...". Così Bedy Moratti, nel corso della puntata di 'Primo Piano', in onda su Telenord, dedicata al libro 'La mia Inter' scritto dal compositore genovese Roberto Livraghi.