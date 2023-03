Nella cinquina che il Bayern Monaco ha rifilato all'Augsburg ieri, Benjamin Pavard ha recitato un ruolo da protagonista mettendo a segno una doppietta. Per il difensore francese, nel mirino dell'Inter, il futuro coi campioni di Germania è ancora in bilico, anche se il tecnico Julian Nagelsmann non perde le speranze affidandosi anche al direttore sportivo Hasan Salihamidzic: "Penso che Hasan possa vedere di persona come Benji sta giocando bene, che vuole sempre vincere. Ora ha anche segnato gol, ha giocato molto bene anche in Champions League a Parigi e so che si sente estremamente a suo agio col nostro staff. Con noi si sente in buone mani e sa che può crescere bene. Gioca più spesso nella sua posizione più amata, un po' più avanti e più centrale. E lo fa molto, molto bene", le sue parole in conferenza stampa.