La vittoria in extremis ottenuta contro il Borussia Moenchengladbach non soddisfa Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco. Che nel dopo-partita, in conferenza stampa, evidenzia come il mercato abbia lasciato la sua squadra con qualche buco di troppo, specie dopo la partenza di Benjamin Pavard direzione Inter: "C'è un po' di squilibrio. In attacco abbiamo due giocatori in quasi ogni ruolo. In difesa forse avremo bisogno di un po' di fortuna Oggi Konrad Laimer ha dovuto giocare come terzino destro nel secondo tempo, correndo seriamente il rischio di ricevere il secondo giallo. Poi alla fine abbiamo dovuto inserire Matthijs de Ligt come secondo centrale. Non ho dubbi sulla prestazione della squadra. Ma il fatto è che abbiamo solo sei difensori: siamo un po' al limite". Ai microfoni di Sky Sports Deutschland, Tuchel è ancora più esplicito: "Con Benjamin Pavard abbiamo perso un giocatore che può giocare su due ruoli".

