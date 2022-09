Spazio anche a qualche rimpianto, trasformatosi nel tempo in redenzione, durante l'evento tutto argentino che ha visto protagonista stamattina Gabriel Omar Batistuta al 'Festival dello Sport' di Trento. "Devo chiedere scusa all'Inter - dice Batigol ripensando alla sua parentesi sfortunata a Milano -. E' un club che mi ha corteggiato più volte, c'era una stima reciproca, io apprezzavo molto Moratti, un uomo molto elegante nel parlare e nel muoversi. Poi finalmente ci siamo incontrati, ma non sono riuscito a fare niente, è stato uno dei miei sbagli. Non ho fatto gol, ma ho dato una grande mano dopo quando l'Inter ha acquistato Lautaro. Sono stato interpellato e ho dato il mio parere, lì mi sono tranquillizzato. Lautaro sta facendo quello che avrei voluto fare io nell'Inter. Mi sono infortunato dopo un contrasto con Emre, mi fece male e mi procurò molta rabbia perché era la metà di me. Lì si chiuse la mia carriera italiana. Dybala? Non lo avrei consigliato ai nerazzurri".