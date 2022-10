"Siamo cercando di ritrovare la nostra identità dopo un inizio complicato. Veniamo da tre match in cui abbiamo ritrovato consapevolezza, speriamo di continuare così". Queste le considerazioni di Alessandro Bastoni a SkySport a pochi minuti da Inter-Salernitana. "Pericolo di sottovalutare? Passare dal Camp Nou a oggi non è semplice, ma abbiamo lavorato in questi giorni proprio sulla mentalità. Abbiamo avuto un confronto tra di noi nello spogliatoio in cui abbiamo capito che ci lamentavamo troppo con gli altri e siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo aiutarci tutti per raggiungere obiettivi importanti".