Alessandro Bastoni ha parlato a DAZN nel post-partita: "Come diciamo da tanto tempo, la finale di Istanbul ci ha lasciato tanto a livello di unione e consapevolezza. Abbiamo capito il significato e come arrivarci, lavoriamo tanto per continuare così. Stiamo bene, è un percorso che va avanti da diversi anni, stiamo maturando perché 4-5 anni fa non eravamo ancora pronti per certi traguardi. Ma pensiamo partita dopo partita.

Sappiamo quanto è importante la forza del gruppo, l'anno scorso siamo stati in discussione dopo alcune sconfitte, ma siamo stati sempre uniti nelle difficoltà. L'evoluzione tattica? Inzaghi è stato importantissimo, all'inizio non ero così mobile. Non è facile trovare un giocatore come Miky, che è disposto a stare in difesa, o Lautaro che si sacrifica. E' un gioco corale", ha concluso.