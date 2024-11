Sconfitta pesante per l’Italia in casa contro la Francia. 3-1 il risultato finale in favore dei Galletti, ma secondo il nerazzurro Nicolò Barella non è tutto da buttare: “È stata una gara sicuramente difficile - ha detto a Rai Sport - perché la Francia è una squadra forte, ce la siamo giocata, abbiamo preso tre gol da palla inattiva. Ci prendiamo comunque il fatto che la Francia ci ha temuti e ci ha affrontati come una grande squadra.

Tre gol su calci piazzati? Dispiace perdere così, sicuramente potevamo fare meglio e avere più qualità in alcuni frangenti, potevamo fare meglio delle cose, ma altre secondo me sono state buone. Mi prendo questi giorni di lavoro che sono stati positivi con questi ragazzi. Una sconfitta è sempre una sconfitta e come tale bisogna analizzarla, ma dobbiamo pensare che siamo ripartiti da una situazione ancora peggiore. Adesso analizziamo quello che non è andato oggi e da lì ripartiamo".

Infine un bilancio sul girone di Nations League: "Il bilancio positivo, siamo qualificati. Arrivare primi sarebbe stato un riconoscimento al lavoro fatto dai ragazzi, ma l'importante era passare il turno. Ora andiamo avanti".