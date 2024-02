Intervenuto a TvPlay, l'ex attaccante dell'Inter, Mario Balotelli ha ampiamente analizzato la vittoria della squadra di Inzaghi contro la Juventus: "Szczesny ha fatto una grandissima parata, a Barella non si può rimproverare niente. Anche sul tiro ravvicinato di Arnautovic ha fatto un secondo miracolo. A rivedere l’azione molto di più l’ex Bologna non poteva fare. Forse avrebbe potuto cambiare posizione con il corpo ma resta la grande parata del portiere della Juventus. Il campionato però non è finito, mancano tante giornate ancora. Va detto però che la rosa dell’Inter è superiore a quella della Juventus. L’organico nerazzurro è stato costruito con grande intelligenza, non hanno preso solo giocatori che costavano cifre enormi. Perché a un tifoso dovrebbe interessare quello che la società spende sul mercato? Ne ho giocati abbastanza di Inter-Juve e sai cosa mi è dispiaciuto per i tifosi? Che sia stata una brutta partita, davvero brutta. Da spettatore mi aspetto spettacolo, come può essere Barcellona-Real. Il calcio purtroppo è cambiato".

Sul gioco visto in campo:

"Non si può sentire il discorso della paura che attanaglia prima di una partita del genere. I calciatori devono avere una voglia pazzesca di giocare partite simili. Il problema é che la tattica ha preso il sopravvento su tutto il resto. Sono felice che l’Inter abbia vinto ma da esterno mi dispiace di aver visto una partita del genere. Da spettatore neutrale mi sarei aspettato molto di più. Poi è scontato che l’Inter sia soddisfatta per aver vinto la partita. Non si poteva soffrire contro questa Juve da cui potevo aspettarmi qualcosa in più".

Sulla Roma di De Rossi:

"Credo che il cambio di allenatore porta entusiasmo sempre alla squadra, poi c’è da dire che la Roma ha giocato tre partite facili. Penso che De Rossi possa far bene da allenatore, ero convinto che avrebbe fatto questo tipo di carriera".

