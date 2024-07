Eliminazione amara da Euro 2024 per Marko Arnautovic, battuto 2-1 con la sua Austria dalla Turchia di Hakan Calhanoglu, oggi out per squalifica. A Sky Sport l’attaccante austriaco commenta così il ko di oggi agli ottavi di finale della kermesse iridata: “Non penso che è andato qualcosa storto, hanno fatto due gol su calcio d’angolo, ma per il resto penso che abbiamo giocato una grande partita, creato grande occasioni. Qualcuno ha detto che abbiamo fatto 20 tiri in porta, il calcio è così.

Faccio i complimenti alla Turchia che ha fatto quello che deve fare, sono contento per Calhanoglu che andrà avanti in questo torneo, mi dispiace per la mia squadra che non meritava di uscire coì. Non penso che fossimo favoriti, tutte le squadre che sono passate l’hanno fatto perché sono forti. Anche noi avevamo grande rispetto per la Turchia, sono passati per due calci d’angolo, è andata così”, ha concluso.

