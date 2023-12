"Sono molto contento e orgoglioso. Ho tanti amici, persone con cui sono cresciuto soprattutto nei periodi estivi. Ricordo la Calabria sempre con piacere". Così, dalla sala Murmura della sede della Camera di Commercio di Vibo Valentia, il ds dell'Inter Piero Ausilio, figlio di calabresi emigrati in Lombardia, ha rievocato quelle che sono le sue radici a margine della cerimonia di consegna del Premio De Agazio. "Al di là dell’onore di essere venuto qui per ritirare un premio di una persona che è stata importante per il calcio calabrese e italiano. Purtroppo ci starò poco, vedrò di trovare il tempo, in futuro, per passare qualche giorno in più in questa bellissima terra", ha aggiunto il dirigente nerazzurro.

