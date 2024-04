A Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, è stato nuovamente chiesto dei movimenti di mercato della scorsa estate. Rifarebbe la scelta Atalanta, nonostante la trattativa con l'Inter? "Non guardo spesso l'Inter. La scelta la rifarei assolutamente, qui si migliora tantissimo e c'è tantissimo da imparare. Non sono un campione, i campioni sono altri. Lavoro per diventarlo", ha chiosato a DAZN.

