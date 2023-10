Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie A, concentrandosi sulle parole di Stefano Pioli e Giuseppe Marotta che hanno inserito la Juventus tra le favorite:

"Se sto con Pioli e Marotta sulla Juve favorita per lo Scudetto? Loro fanno i furbi… si danno favoriti l'uno con l'altro, ma vogliono tutti giocare per vincere. Non vedo una favorita al momento, vedo sicuramente quelle tre squadre più il Napoli, magari possono aggiungersi altre, ma loro sono quelle che hanno qualcosa in più".