Un punto in tasca più due maglie da conservare gelosamente a casa. Questo il bottino di Kristjan Asllani dopo Albania-Croazia 2-2, partita pareggiata dalla sua nazionale in extremis grazie a Klausd Gjasula, prima autore dell'autogol che aveva mandato avanti gli slavi completando la rimonta momentanea. Oltre al pari, che tiene in vita le chance di qualificazione agli ottavi di Euro 2024 dell'Albania, il centrocampista dell'Inter si porta via dal Volksparkstadion di Amburgo le maglie di Perisic e Modric: "Sono contento di aver con me queste maglie. Ho chiesto a Ivan e mi ha fatto avere anche quella di Luka", le sue parole a Sky Sport.