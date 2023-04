Torna la Serie A e torna l'Inter, questa sera in campo contro il Monza. La squadra di Inzaghi, reduce dalla vittoria a Lisbona, un risultato che può rappresentare una svolta per questo rush finale come spiega Kristjan Asllani a Inter TV prima di scendere in campo: "Sì certo, dobbiamo dare continuità alla partita fatta col Benfica, oggi cercheremo di affrontare la gara al meglio. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra forte che gioca a viso aperto con tutti, dobbiamo essere determinati".

Cosa dovete fare per portare a casa il risultato positivo?

"Bisogna entrare in campo con la determinazione giusta. Dobbiamo rispettare il Monza ma sappiamo che ci mancano tanti punti da recuperare e dobbiamo riprenderceli tutti".