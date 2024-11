Tantissimi gli argomenti toccati da Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, in conferenza stampa a poche ore dalla sfida verità per i Gunners contro il Chelsea. Ovviamente, l'iberico è tornato sulla serata di Champions League contro l'Inter e su come il suo gruppo abbia digerito la sconfitta di San Siro: "Quando non vinci, influisce sull'umore e sull'energia, ma la cosa positiva è che è impossibile che qualcuno in questa stanza o fuori voglia vincere più di me, e questi ragazzi nello spogliatoio vogliono farlo. Oggi ho avuto un incontro con loro a riguardo e lo percepisco subito. Ciò che percepisco è anche una grande convinzione di quanto siamo bravi come squadra, e ancora una volta lo percepisco da quello che abbiamo fatto a Milano: ho rivisto la sfida due volte, non avevo mai visto la mia squadra farlo contro di loro. Ma va tenuto in considerazione solo quando vinci, alla fine, questa è l'unica cosa che chiunque giudicherà: non quanto sei stato superiore all'avversario, se hai superato l'avversario, se hai superato l'avversario in tutti i modi possibili. Riguarda il modo in cui hanno segnato un gol e tu no. Abbiamo un problema, e il problema deve essere risolto segnando più gol dell'avversario, tutto qui".

Arteta ha poi fatto un paragone rispetto alla scorsa stagione europea: "Se confronto come abbiamo giocato contro il Porto e il Bayern Monaco e come abbiamo giocato contro l'Inter in trasferta in Europa, non c'è paragone. Il fatto è che hai bisogno del risultato alla fine. L'esito è stato deludente, avrebbe dovuto essere molto diverso ma questo è il calcio, questa è la sua bellezza. Anche facendo così, se sei in vantaggio puoi essere molto frustrato perché non hai vinto la partita, ma ci sono alcuni aspetti da valutare in questo".

