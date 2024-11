L'Arsenal punta a mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro contro l'Inter domani, anche se avrà di fronte un avversario tosto come lo Sporting Lisbona trascinato dai gol dello scatenato Viktor Gyokeres. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, sottolinea l'importanza di un eventuale successo in terra lusitana: "È sicuramente qualcosa che dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto i passi giusti e, guardando indietro al modo in cui abbiamo giocato contro l'Inter, contro una squadra che è stata così dominante in campionato, ha giocato una finale di Champions League che avrebbe dovuto vincere, penso che abbiamo giocato bene e dominato la partita e che avremmo dovuto vincere. Ma la realtà è che devi farcela, e non ci siamo riusciti. Quei passi sono ciò che dobbiamo fare dopo, essere spietati ed essere molto più efficienti nell'area di rigore avversaria, e quando ci arriviamo fare ciò che dobbiamo fare per portare via i tre punti da Lisbona".

Se non segnare in quattro partite consecutive in trasferta di Champions League sia dovuto all'inesperienza...

"Non direi che è la cosa più importante, ma l'efficienza che abbiamo dimostrato dentro l'area, a questo livello, con il numero di occasioni che normalmente si riescono a generare in Champions League, non è stata al livello richiesto per vincere in modo costante. Dico sempre che la Champions League è una competizione fatta di piccoli margini e di dettagli, e devi curare tutto questo per vincere, soprattutto fuori casa".

