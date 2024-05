"Non so cosa scrivono tutti, scrivono semplicemente qualcosa dal nulla. Nessuno ha parlato con me o con il mio manager. Ho un contratto con l'Inter, sono molto contento dell'Inter e resterò all'Inter". Parola e musica di Marko Arnautovic, pronto a respingere le voci su un possibile addio al nerazzurro in estate nella chacchierata con i colleghi di Die Presse.

Dopo la doppietta all'ultima giornata contro il Verona la testa di Arna è tutta sulla sua Austria, anche se non è da escludere che la sua carriera con la Nazionale possa finire dopo l'Europeo al via in Germania: "L’attesa è enorme. Dopo il fischio finale contro il Verona la mia attenzione era tutta rivolta agli Europei. Dopo gli Europei parlerò con le persone che mi sono vicine, con la mia famiglia e anche con l’allenatore. Vedrò poi se la voglia c'è ancora. Non è una questione fisica. Mi piace molto giocare per la nazionale e sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto qui. Questo è il mio paese, sono cresciuto qui”.

