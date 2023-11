In vista del doppio impegno contro Urugay e Brasile, per le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, il tecnico della Nazionale argentina Lionel Scaloni si è presentato in conferenza stampa dallo stadio della Federcalcio argentina a Ezeiza per fare un punto della situazione, partendo dalla probabile formazione da schierare contro la Celeste: "Deciderò la squadra questo pomeriggio, ma in generale è quella che ha giocato fino ad ora e non credo che ci saranno molti cambiamenti", ha dichiarato in conferenza stampa, dove proprio sul ballottaggio tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez ha spiegato: "Prenderemo la decisione in base a ciò che riteniamo sia meglio per la partita. Sappiamo già che hanno giocato insieme, ma in questa partita non credo. Abbiamo deciso".

Testa all'Uruguay:

"Non pensiamo al Brasile perché davanti a noi abbiamo l'Uruguay, che è un avversario tremendamente difficile. Pensiamo di fare del nostro meglio, partita dopo partita. Il Brasile verrà dopo l'Uruguay, la partita importante è la prossima".

Il livello della Nazionale argentina:

"Abbiamo una linea segnata, poi il tempo lo dirà. Ci sono opinioni diverse, alcuni dicono che gioca molto bene, altri che potrebbe giocare meglio. Questo lo analizzerete voi. Noi dobbiamo continuare a cercare di migliorare e dare un'identità di gioco in cui le persone si sentono identificano".

Su Messi:

"Messi sta bene, sta facendo bene. Al di là del fatto che ha giocato una partita negli ultimi 25 giorni, si sta allenando normalmente, è in condizione e sta bene" .

Sull'avversario:

"L'Uruguay ha una cultura calcistica che conosciamo, ma dobbiamo imporre il nostro gioco, questa è la nostra idea. Poi ci saranno delle sfumature in cui loro hanno i loro punti di forza e cercheremo di limitarli in questa partita. L'idea non è cambiare e se sarà necessario correggeremo alcune cose".

Sul caso del Papu Gomez:

"Ho parlato con il Papu, ho un ottimo rapporto con lui. Ero suo compagno di squadra all'Atalanta. Lui è fregato per quello che gli sta succedendo. Penso che farà ricorso e spero che la sanzione venga ridotta. Ci ha dato tantissimo e ve ne siamo grati".

