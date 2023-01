Il giorno dopo Cremonese-Inter, i nerazzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile in vista del match di martedì in Coppa Italia. Defaticante per chi è sceso in campo allo Zini, normale lavoro per tutti gli altri. Ancora personalizzato per Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, entrambi non verranno convocati da Simone Inzaghi per la partita contro l’Atalanta. In base ovviamente poi ai progressi dei prossimi giorni, si capirà se i due calciatori potranno invece esserci o meno in campionato contro il Milan nel prossimo turno di Serie A.