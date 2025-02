Sembrano essersi arenati i discorsi tra Alessandro Antonello e la Roma. Per il dirigente bergamasco, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua separazione con l'Inter, la meta capitolina sembrava la destinazione più probabile per il futuro, ma nelle ultime ore la situazione ha preso una piega diversa. Secondo Nicolò Schira, i colloqui tra la società giallorossa e Antonello per il ruolo di CEO sono attualmente in una fase di stallo.

The talks between #ASRoma and Alessandro #Antonello for Ceo’s role are currently stalled. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 16, 2025

