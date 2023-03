Andrea Ranocchia scende in campo a difesa dell'Inter, sottolineando la bontà del percorso stagionale fatto da Lautaro Martinez e compagni, da tempo fuori dai giochi per lo scudetto ma in corsa su tutti gli altri fronti dopo aver messo in bacheca una Supercoppa italiana a gennaio: "La critica spesso si accanisce, ma l’Inter è comunque vicina al secondo posto, è ai quarti di Champions, in semifinale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, quindi, altro che andare male…", le parole dell'ex difensore nerazzurro a Radio Bruno.

Inter-Fiorentina, che partita sarà?

"È vero che ci sono delle assenze nell’Inter, ma è pur sempre una grande squadra, ha una grande rosa con giocatori molto forti. Ci saranno tante gare importanti adesso per loro, sono stato a trovarli in questi giorni, so che stanno preparando al meglio per questo filotto di partite. Anche la Fiorentina è un’ottima squadra, che sta facendo bene, mi aspetto una gran bella partita".