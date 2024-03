Non c'è solo Samir Handanovic sugli spalti dell'U-Power Stadium. Un altro grande ex interista è infatti osservatore interessato della sfida tra Monza e Roma: è Walter Samuel, presente per conto di Lionel Scaloni, il c.t. dell’Argentina campione del Mondo. Suo compito sarà valutare in chiave Nazionale Valentin Carboni, subentrato nel corso del primo tempo del match a Roberto Gagliardini che ha accusato un problema alla spalla.

