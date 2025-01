Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Massimo Ambrosini si pronuncia sulla situazione di Davide Frattesi: "Capisco bene il suo stato d'animo e tutto quello che gli può passare per la testa. Un consiglio ce l'avrei: resta dove sei. Perché cambiare a metà strada non rimargina proprio completamente quello che hai dentro. In questa seconda parte di stagione può togliersi qualche soddisfazione e rendersi utile. O perlomeno, la visione di quello che può essere da qui in avanti non è inferirore a quello che adesso troverebbe altrove. L'idea è quella di rimanere, poi il mercato per lui non cambia: a giugno avrebbe un mercato differente".

