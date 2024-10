Nel corso di un lungo intervento alla trasmissione Twitch 'Champions Lounge', l'ex attaccante Amauri ha analizzato così l'attuale Serie A: "Gli attaccanti Per la Nazionale italiana oggi non c’è una punta più forte di Mateo Retegui. Oltre Scamacca, per me ottimo attaccante con grosso margine di miglioramento, Retegui attualmente è quello che sta meglio di tutti. In Serie A, mi piace Dusan Vlahovic, sebbene a volte ecceda nella smania e commette errori comunque normali, nel senso che è troppo. Deve essere un po’ più sereno, ma è un grande bomber. Fa gol, gioca per la squadra. Quando la squadra giocherà per lui e non viceversa, potremo dire se è straordinario o meno".

Il confronto fra gli attaccanti del campionato italiano però lo vincono Morata e Lukaku: "Lo spagnolo lo preferisco anche a Lautaro, Non che Lautaro sia scarso, si tratta di una preferenza. Invece, fra Morata e Lukaku, preferisco il belga. Su tutti poi Vlahovic”.

La classifica dice Napoli, ma la Juventus inizia a prendere forma. Amauri ha opinato: “Conte è un lavoratore, ma non credo che sia più bravo degli altri. Sta vivendo un grande momento, guardando ai suoi numeri ad oggi, è sicuramente più avanti degli altri. Conte ha già vinto rispetto a Thiago Motta, lui è da vedere. Però fare quanto ha fatto col Bologna è notevole, ha una strada da percorrere importante”.

Sull’inizio stagione dell’Inter: “Trovo che l’Inter sia sempre una grandissima squadra. A volte ci sono anche le altre squadre a pressare, ma trovo che abbia un grande allenatore. Ha in rosa grandissimi campioni, giocatori che hanno già dimostrato di esserlo. A inizio stagione capita di affrontare qualche difficoltà ma non metterei in dubbio che sia ancora la gran favorita per vincere. L’Inter può fare una grande Champions”.