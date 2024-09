A poco più di ventiquattro ore dal ritorno in campo da titolare con la sua Argentina, al fianco di Lautaro Martinez, compagno con cui di solito si contende il posto, il neo attaccante dell'Atletico Madrid, Julian Alvarez ha parlato ad Olé delle possibilità di tornare in coppia con il capitano dell'Inter.

Può darsi che giocherai con Lautaro titolare. Come ti senti a giocare con lui?

"È una possibilità, sì. Sarà una decisione dello staff tecnico e in questi giorni sapremo di quale squadra si tratta. Lo abbiamo già fatto più volte, lui è abituato a giocare con un altro attaccante, e anche io l'ho fatto in ruoli diversi. Quindi finché serve per aiutare la squadra va bene".

Ti adatti sempre alle diverse posizioni in campo: quale ti piace di più?

"Dipende molto dalle partite, dal sistema tattico e da tante cose, ma finché sei in campo sei felice".

Dopo aver vinto così tanti titoli. Come mantieni quella fame per continuare a provare a fare tutto?

"Vedi i più grandi, che non mollano mai, che vanno sempre avanti, che ci hanno provato tante volte, per tanti anni in Nazionale. Quindi vuoi prenderti cura del tuo posto e fare del tuo meglio per difendere questi colori".

