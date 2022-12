Romelu Lukaku vuole essere al 100% il 4 gennaio per il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Come riportato da Sportmediaset, Big Rom si è allenato anche oggi per perfezionare la condizione fisica, in vista dell'amichevole in programma il 29 contro il Sassuolo. Dopo gli 87 minuti e il gol contro la Reggina, Lukaku vuole ancora carburare per candidarsi ad una maglia da titolare al fianco di Dzeko.