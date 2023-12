Nel post partita di Juventus-Roma, Massimiliano Allegri si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della sua squadra e parlare della lotta scudetto con l'Inter. "Era importante vincere per allungare su quelle che sono dietro. Abbiamo fatto 43 punti che sono tanti ma dopo il 7 faremo il punto su come è andato il girone di andata - le sue parole -.

Scudetto? L’Inter è avanti a noi di due punti e stanno facendo una stagione straordinaria, noi cerchiamo di stare vicino a loro sapendo che stiamo facendo un percorso diverso rispetto al loro. Non commento le parole di Acerbi. Basti vedere la rosa che abbiamo, con tanti giovani, ma siamo contenti di quello che siamo".