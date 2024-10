A margine della vittoria in terra georgiana della nazionale albanese, il ct Sylvinho ha speso parole di stima nei confronti di Kristjan Asllani, match winner della sfida di Nations League giocata ieri a Tbilisi "Ha segnato, ha fatto davvero bene come molti altri giocatori; siamo orgogliosi - le parole del tecnico brasiliano in conferenza stampa -. In difesa era troppo vicino al terzino sinistro Mitaj, lì abbiamo avuto qualche problema a bloccare gli avversari. E' un buon giocatore, è migliorato molto con noi. Ha fatto davvero bene".

